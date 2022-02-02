РФ через різні інструменти «м'якої сили» та «агресивного впливу» протягом з 2014 року в т.ч. проводить політику, спрямовану на інтеграцію територій ОРДЛО до РФ. Такі дії можна назвати технологією "залежності". Кремль планував прив'язку територій ОРДЛО через політичну, соціально-економічну, ідеологічну та демографічну залежності територій ОРДЛО від РФ, для того щоб при виконанні «мінських угод» території ОРДЛО увійшли до складу України де-юре, а де-факто залишалися під прямим впливом РФ.

Фото: iana-mihailova.livejournal.com КПП *Еленовка*

Я спільно з колективом «Інституту стратегічних досліджень та безпеки», а також зі «Східної правозахисної групи» вже довгі роки проводимо збір інформації та аналіз дій РФ та НВФ «ЛНР» та «ДНР» на тимчасово окупованих РФ частин територій Луганської та Донецької областей. Завдяки такій діяльності ми побачили розробку та впровадження Кремлем на територіях ОРДЛО – технології «Залежності».

Технологія «Залежності» - це комплекс дій та реалізація короткострокових та довгострокових проектів на території ОРДЛО, неурядовими організаціями, політичними партіями, державними фондами та іншими акторами РФ з метою створення стійких політичних, соціально-економічних, культурних та юридичних зв'язків територій ОРДЛО та РФ.

Паспортизація та оформлення інших документів РФ

З 2019 РФ активно починає агітувати жителів ОРДЛО для оформлення паспортів РФ. Обов'язковою умовою є отримання місцевими жителями паспортів НВФ "ЛНР" та "ДНР" з подальшим отриманням паспортів громадян РФ. На даний момент місцевими жителями ОРДЛО отримано понад 720 тисяч паспортів РФ, а заявок на отримання паспорта РФ міграційні служби Ростовської області отримали в кількості 897 тисяч. Крім паспортів РФ, біля ОРДЛО місцеві жителі оформляють СНИЛС (страхові номери індивідуального особового рахунки) і ОМС (обов'язкові поліси медичного страхування). Дані документи дозволяють жителям ОРДЛО безперешкодно приїжджати на територію РФ і влаштовуватися на роботу, а також не мати проблем з міграційною службою РФ. Наразі Кремль запровадив також процедуру дактилоскопії при отриманні паспортів РФ в ОРДЛО, що на певний період уповільнив темпи видачі паспортів. Для оформлення такої кількості документів РФ за такий короткий період варто ціла кампанія з примусу місцевих жителів отримувати документи РФ, такі дії я називаю «агресивним впливом» РФ. Кремль вважає, що ті, хто оформив паспорти РФ, є повноправними громадянами РФ, що відповідно, на думку РФ, надає право військового захисту населення ОРДЛО. При виконанні «мінських угод» та подальшою реінтеграцією територій ОРДЛО в Україну ми отримуємо штучно створену діаспору «Російських громадян» та органи місцевого самоврядування, які з великою ймовірністю будуть обрані з представників цієї діаспори, що гарантує політичні зв'язки з РФ.

Програма "Співвітчизники"

Програма «Співвітчизники» - це державна програма з надання сприяння добровільному переселенню до Російської Федерації співвітчизників, які проживають за кордоном. Тобто. якщо людина має родичів в РФ, або проживає на території держави, яка раніше входила до складу СРСР і говорить російською мовою, то вона автоматично підпадає під цю програму. За цією програмою починаючи з 2017 року жителі ОРДЛО поїхали до РФ (917 тисяч). При переїзді в регіон РФ визначений програмою МЗС РФ компенсує витрати на переїзд, а також надає підйомні кошти, забезпечує житлом та робочим місцем. Розмір фінансової допомоги від РФ залежить від депресивності обраного регіону, чим депресивніший регіон, тим більше розмір фінансової допомоги (але не більше 300 000 рублів). РФ зараз переживає демографічну кризу, яка обумовлена низькою народжуваністю всередині РФ, підвищеною смертністю, а також напливом мігрантів із Середньої азії, які всіма силами намагаються залишитися в Москві. У Кремлі є ціла група експертів, яка працює над примноженням громадян РФ слов'янської зовнішності. Тому населення ОРДЛО для РФ має особливу цінність і РФ усіма силами намагається використати людський ресурс окупованих нею частин Луганської та Донецької областей на благо РФ. Варто зазначити, що при реінтеграції територій ОРДЛО Україна зіткнеться з проблемою відсутності працездатного населення на цих територіях. Вже є міста в ОРДЛО чисельність яких впала нижче за 40% від чисельності 2014 року. Переважна більшість працездатного населення виїхало з ОРДЛО (переважно до).

Трудова міграція

У 2020-2021 роках НВФ «ЛНР» та «ДНР» ліквідували на території ОРДЛО 47 шахт, чим знищили десятки тисяч робочих місць. Цим активно користувалися підприємства з розробки родовищ з корисними копалинами з РФ. Вербувальники з Російських кампаній приїжджали до ОРДЛО та пропонували безробітним шахтарям їхати до РФ на заробітки. Такі дії НВФ стали фундаментом щодо процесів трудової міграції з РФ в ОРДЛО. На даний момент з ОРДЛО в РФ виїхало 13 тисяч шахтарів, і це лише ті дані, які вдалося знайти «Східній правозахисній групі» та «Інституту стратегічних досліджень та безпеки». Реальні цифри можуть бути набагато більшими.

Діяльність політичних партій РФ у ОРДЛО

З початку утворення НВФ «ЛНР» та «ДНР» на територію ОРДЛО приїжджали лише політики із РФ. Найактивнішими політичними партіями РФ в ОРДЛО стали: "Справедлива Росія-За правду", "Комуністична партія РФ", "Єдина Росія", "Батьківщина". Політикам з України в'їзд було автоматично заборонено. Тільки у 2021 році організацією «Російський центр» (це виконавчий партнер фонду «Російський світ») було організовано п'ять політичних форумів, на яких з'їжджалися політики з РФ та транслювали політичні гасла, в яких згадували жителів ОРДЛО, як громадян РФ та агресивно критикували політичні партії України та Український уряд. Пропаганда РФ та НВФ «ЛНР» та «ДНР» активно підтримує політиків із РФ, створюючи хибне враження для мешканців ОРДЛО, що Українські політики не хочуть приїжджати до ОРДЛО, а політики з РФ – це єдині представники інтересів мешканців ОРДЛО. Спільна діяльність політиків та пропагандистів РФ приносить свої плоди і місцеві жителі не усвідомлюючи хибності своїх переваг починають політично відносити себе до РФ.

Економічна інтеграція ОРДЛО у РФ

НВФ «ЛНР» та «ДНР» у 2014-2017 рр., знищили цілу низку підприємств в ОРДЛО (Луганський патронний завод, завод «ТОПАЗ» та інші) великі підприємства такі як Алчевський металургійний комбінат, Єнакіївський металургійний завод, занепали. У 2017 році саами великі підприємства ОРДЛО увійшли до ЗАТ «Зовнішторгсервіс» (компанія була зареєстрована у Південній осетії). У 2021 році почалася економічна реорганізація підприємств ОРДЛО, на зміну ЗАТ «Зовнішторгсервіс» прийшла компанія «Південний гірничо-металургійний комплекс» із новим куратором Євгеном Юрченком, який змінив Сергія Курченка з його компанією «Газальянс». Євген Юрченко за рішенням кураторів із Кремля почав проводити політику «відродження» підприємств ОРДЛО, яка полягала у погашенні боргів із заробітної плати перед робітниками та деякими процесами реконструкції потужностей підприємств ОРДЛО. На даний момент в ОРДЛО виробляється метал, енергетичне і коксівне вугілля, яке йшли на експорт до РФ. У 2018 році продукції з ОРДЛО (мається на увазі метал) вдалося здійснити демпінг цін на метал, це було можливо з того, що собівартість продукції з ОРДЛО нижче через хронічну невиплату заробітних плат та відсутність державних податків. На даний момент вся вироблена продукція в ОРДЛО йде на експорт до РФ, т.к. НВФ «ЛНР» та «ДНР» не визнана світовою спільнотою і відповідно не може експортувати продукцію до інших країн. Таким чином стійка економічна зв'язок ОРДЛО і РФ з кожним роком посилюється, особливо після Указу президента РФ Володимира Путіна «Про визнання товарів в ОРДЛО». Після цього Указу НВФ «ЛНР» і «ДНР», і навіть підконтрольні їм підприємці мають право брати участь у федеральних та регіональних тендерах державних закупівель РФ.

Освіта РФ в ОРДЛО

Молодь та підростаюче покоління ОРДЛО є для Кремля особливою цінністю. У всіх навчальних закладах та ВНЗ ОРДЛО запроваджено програми та стандарти навчання РФ. Наразі школярі ОРДЛО вивчають «Історію РФ», «Історію РФ у сучасному світі», «Історію рідного краю» (це історія створення «ЛНР» та «ДНР»), «Історію Держави Російської». Видаються дипломи ВНЗ ОРДЛО зізнаються до і майже всі дипломи відповідають зразком РФ. У 2021 році 60% абітурієнтів з ОРДЛО вступили до ВНЗ РФ. Тобто. вже вісім років абітурієнти з ОРДЛО здебільшого вибирають ВНЗ РФ, чим створюють демографічну кризу в ОРДЛО, що змусило НВФ «ЛНР» і «ДНР» провести реорганізацію ВНЗ та скоротити викладацький склад ВНЗ ОРДЛО.

Призов до армії РФ

З отриманням паспортів РФ, жителі ОРДЛО крім нечисленних прав отримують обов'язки перед РФ. Одним із таких обов'язків є служба в армії РФ. Я неодноразово заявляв, що в ОРДЛО ще 2020 року вже було сформовано кадровий резерв військовослужбовців РФ. «Інститут стратегічних досліджень та безпеки» провів опитування місцевих жителів ОРДЛО та з'ясував, що вже багато жителів ОРДЛЛО відслужили в армії РФ на далекому Сході, в Рязані, у Мурманській області. Ідеологічна обробка до армії РФ відбувається високому рівні, військовослужбовці дають присягу, клянуться захищати РФ від «ворогів» тощо. Якщо Україна повернеться до ОРДЛА, то можна лише уявити, що необхідно здійснити, щоби ментально розвернути цих людей у бік України.

Участь мешканців ОРДЛО у виборах РФ

У 2020 і 2021 роках жителі ОРДЛО взяли участь у виборах щодо внесення поправок до конституції РФ та виборів депутатів Державної думи РФ. Цей процес був активно висвітлений пропагандистами з РФ, а політики з РФ декларували такі дії, як реалізація виборчих прав громадян РФ, які проживають за кордоном.

Усі перелічені процеси підкріплені пропагандою РФ було неможливо не вплинути на ментальне сприйняття жителів ОРДЛО убік РФ. Адже ці процеси демонструють лише «вершину айсберга», а внизу залишаються соціальні зв'язки трудових мігрантів з ОРДЛО та жителів РФ, а також подальше ставлення призовників з ОРДЛО до РФ та своїх товаришів по службі з якими вони проходили термінову службу. Також необхідно зазначити, що варяги з РФ до ОРДЛО також встановлюють соціальні зв'язки з жителями ОРДЛО і є випадки, коли офіцери з Південного Військового округу заводили сім'ї до ОРДЛО. Це негативно впливає на процеси реінтеграції тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей в Україну. Кремль запустив і досить ефективно проводить технологію «Залежності». Але тоді постає питання – «мінські угоди» - це припинення військового конфлікту та повернення територій України чи легалізація та визнання «Російської автономії» у складі України?