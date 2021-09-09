Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
Цей процес окупаційна "влада" організувала, щоб забезпечити участь українців у вересневих виборах до російської Держдуми, повідомили в пресслужбі СБУ.
За інформацією спецслужби, окупанти розраховують залучити якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього вони з червня цього року за прямими вказівками з Росії влаштували примусове отримання російського громадянства за прискореними темпами.
"Для забезпечення «запланованих» показників підтримки провладної партії «Единая Россия» куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій. Але в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ", – зазначили в СБУ.
Окупанти за сприяння пропутінської партії "Единая Россия" планують організовувати виїзд мешканців ОРДЛО для голосування в прикордонні міста Ростовської області. Також вони хочуть забезпечати можливість незаконного "електронного голосування", зокрема на тимчасово окупованих територіях України.
Більшість з "паспортизованих" людей, за задумом кураторів, має віддати голоси "Единой России". Для агітації за пропутінську партію розробили комплекс заходів:
- в ОРДЛО відкрито численні "пункти запису" до "Единой России"
- організатори "виборів" отримали так звані темники з технологіями агітації за партію російської влади;
- працюють "інфоцентри" для громадян, які курує керівництво з "Единой России".
Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій.
Нагадаємо, що в березні 2016 року в окупованому Донецьку тогочасний керівник окупаційної адміністрації Олександр Захарченко отримав перший "паспорт ДНР". З того часу почалась активна «паспортизація» мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей, які могли отримати замість українського паспорта російський або ж папірець ніким не визнаних Л/ДНР.
За час війни громадянам України, які проживають під російською окупацією, видали майже 450 тисяч російських паспортів. Тому в Кремлі цілком можуть виправдовувати ймовірну ескалацію конфлікту потребою «захистити громадян РФ».
Чому російський паспорт є синонімом війни та чого його отримати легше за "паспорти" терористичних "ДНР/ЛНР" – читайте в матеріалі "Паспорти війни" на LB.ua.