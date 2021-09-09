Окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 8 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників. Неподалік Павлополя відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка та Старогнатівка.

Біля Золотого-4 збройні формування РФ двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті двоє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості.

"У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж дня середи, 8 вересня, окупаційні війська чотири рази порушили режим тиші.