Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
ГоловнаСуспільствоЖиття

Українські полярники в Антарктиді виготовлятимуть сувеніри з накопиченого там пластику

Це дозволить зменшити кількість відходів, які потребують вивозу.

Українські полярники в Антарктиді виготовлятимуть сувеніри з накопиченого там пластику
Фото: uac.gov.ua

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" вироблятимуть сувенірну продукцію з пластику, який там накопичується.

Про це розповіла експертка з комунікацій Національного антарктичного наукового центру Олена Марушевська, передає "Укрінформ".

"Цей проєкт ми робили два роки... Минулого року хотіли запускати, але через коронавірус обладнання трошки застрягло. Цього року вже встановили обладнання, але туристів немає, бо там немає ніяких лікарень, і наразі Антарктида закрита для туристів...", - зазначила вона.

Сувенірну продукцію виготовлятимуть з пластику, маркованого "2" (кришечки від пластикових пляшок та флакони з побутової хімії).

"Цей проєкт дозволяє нам всім задуматись, який є пластик, що пластик є різний, і його можна сортувати по-різному, і в ньому є різні перспективи перетворення. Дуже сподіваємось, що коли Антарктиду відкриють, а це буде наступного року, чи, може, через рік, у нас вже повністю налагодиться асортимент цих сувенірів, і різні можливості. І тоді це буде великий крок вперед для України, тому що в Антарктиді дуже сильною позитивною рисою станції вважається якомога менший екологічний слід", - розповіла Марушевська.

Вона додала, що ініціатива переробки пластику наразі дуже сильно розповсюджена в Україні.

Заступник директора Національного антарктичного наукового центру Вячеслав Марченко зазначив, що антарктичний світ дуже вразливий, тому відповідальне ставлення до екології, до менеджменту відходів є не тільки світовим трендом, але й відповідальністю українського бізнесу. За його словами, ініціатива з переробкою пластику дозволить зменшити кількість відходів, які утворюються на станції та потребують вивозу з Антарктиди.

Нагадаємо, 27 березня Європарламент проголосував за заборону одноразового пластику. Цей законопроект набуде чинності в 2021 році. Таким чином, з 2021 року в країнах ЄС буде заборонено використання одноразових виробів - зокрема, пластикового посуду, ватяних косметичних паличок, соломинок для пиття, які можуть виготовлятися з інших матеріалів.

З 2024 року пластикові пляшки продаватимуть тільки з прикріпленими до них кришками.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також