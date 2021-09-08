Українські полярники в Антарктиді виготовлятимуть сувеніри з накопиченого там пластику

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" вироблятимуть сувенірну продукцію з пластику, який там накопичується.

Про це розповіла експертка з комунікацій Національного антарктичного наукового центру Олена Марушевська, передає "Укрінформ".

"Цей проєкт ми робили два роки... Минулого року хотіли запускати, але через коронавірус обладнання трошки застрягло. Цього року вже встановили обладнання, але туристів немає, бо там немає ніяких лікарень, і наразі Антарктида закрита для туристів...", - зазначила вона.

Сувенірну продукцію виготовлятимуть з пластику, маркованого "2" (кришечки від пластикових пляшок та флакони з побутової хімії).

"Цей проєкт дозволяє нам всім задуматись, який є пластик, що пластик є різний, і його можна сортувати по-різному, і в ньому є різні перспективи перетворення. Дуже сподіваємось, що коли Антарктиду відкриють, а це буде наступного року, чи, може, через рік, у нас вже повністю налагодиться асортимент цих сувенірів, і різні можливості. І тоді це буде великий крок вперед для України, тому що в Антарктиді дуже сильною позитивною рисою станції вважається якомога менший екологічний слід", - розповіла Марушевська.

Вона додала, що ініціатива переробки пластику наразі дуже сильно розповсюджена в Україні.

Заступник директора Національного антарктичного наукового центру Вячеслав Марченко зазначив, що антарктичний світ дуже вразливий, тому відповідальне ставлення до екології, до менеджменту відходів є не тільки світовим трендом, але й відповідальністю українського бізнесу. За його словами, ініціатива з переробкою пластику дозволить зменшити кількість відходів, які утворюються на станції та потребують вивозу з Антарктиди.

Нагадаємо, 27 березня Європарламент проголосував за заборону одноразового пластику. Цей законопроект набуде чинності в 2021 році. Таким чином, з 2021 року в країнах ЄС буде заборонено використання одноразових виробів - зокрема, пластикового посуду, ватяних косметичних паличок, соломинок для пиття, які можуть виготовлятися з інших матеріалів.

З 2024 року пластикові пляшки продаватимуть тільки з прикріпленими до них кришками.