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"Укрзалізниця" скорочує бронь для залізничників, у продаж щомісяця надходитиме 3 тис. додаткових квитків

Пасажири часто не встигали їх купувати, і залізниця втрачала прибуток.

"Укрзалізниця" скорочує бронь для залізничників, у продаж щомісяця надходитиме 3 тис. додаткових квитків
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" зменшила кількість місць у поїздах, які бронювалися для потреб залізничників. Завдяки цьому у продаж щомісяця надходитиме 3 тис. додаткових квитків.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що за результатами дата-аналітики, в одному з поїздів бронювання взагалі скасовано, оскільки заброньовані місця не використовувалися. У дев’яти поїздах кількість заброньованих місць зменшили наполовину, а в трьох - на чверть.

Раніше місця, які залишалися для робочих поїздок і не були придбані, потрапляли у вільний продаж перед відправленням поїзда. Однак, часто пасажири не встигали їх купувати, і залізниця втрачала прибуток.

"Ми змінюємо застарілі системи внутрішнього бронювання пасажирських квитків Укрзалізниці. Після аналізу напрямків та заповнюваності поїздів стало зрозуміло, що є варіанти скоротити кількість таких броней, щоб дати пасажирам більше можливостей купувати квитки на поїзди заздалегідь. Майже 3 тис. квитків - це невеликий відсоток у порівнянні з тією кількістю, що продаються щомісячно, але пасажири рейсів № 738 Київ — Запоріжжя, № 7/8 Київ — Чернівці, № 82 Новоолексіївка — Харків та ще 10 точно відчують цю зміну", - прокоментував керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" спростила процес купівлі квитків для людей з інвалідністю.

У лютому УЗ також анонсувала запуск нового мобільного застосунку для купівлі квитків.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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