"Укрзалізниця" спростила купівлю квитків для осіб із інвалідністю

АТ "Укрзалізниця" спростило процес купівлі квитків для людей з інвалідністю.

Як інформує пресслужба компанії, "Укрзалізниця" спільно з Міністерством соціальної політики України реалізувала функцію придбання пільгових залізничних квитків для осіб з інвалідністю на сайті https://booking.uz.gov.ua/.

"Тепер людина з інвалідністю або її законний представник можуть пройти реєстрацію онлайн через електронний кабінет на сайті https://ek-cbi.msp.gov.ua/ та подати скан-копії необхідних документів. Після внесення в реєстр люди з інвалідністю зможуть зручно та швидко купувати пільгові квитки на сайті Укрзалізниці", - сказано в повідомленні.

Компанія зазначає, що раніше особам із інвалідністю перед купівлею пільгового квитка необхідно було реєструватися в Централізованому банку даних з проблем інвалідності виключно через орган соціального захисту населення, що потребувало особистої присутності людини.