У Львові через падіння дерева у парку загинули чоловік та жінка

Під час буревію вони сиділи на лавці в Стрийському парку.

У Львові під час буревію через падіння дерева у парку загинули дві людини.

Про це повідомила Львівська міська рада.

"За оперативною інформацією, під час буревію у Стрийському парку впало дерево на двох людей. Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Обставини події з`ясовують. Львівська міська рада висловлює співчуття рідним загиблих. Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині – 18 років. Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці працюють усі служби.

"Попередньо відомо, що на людей впало дві величезні гілки, які обвалилися під час буревію. Одна гілка впала з 10 метрів, інша приблизно з 14 метрів в сторону лавки, зачепивши освітлювальну опору, яка в свою чергу також зламалася і впала на молодих людей. Хлопець і дівчина загинули одразу. Шансу вижити після падіння дерева у них не було. Допомоги уже надавати не було кому", - розповів кореспондент "Варта-1" з місця події.

Також відомо, що хлопець був студентом першого курсу Львівської військової академії.

Нагадаємо, 30 липня через негоду були знеструмлені понад 350 населених пунктів у 13 областях.