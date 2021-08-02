Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
ГоловнаСуспільствоПодії

У Львові через падіння дерева у парку загинули чоловік та жінка

Під час буревію вони сиділи на лавці в Стрийському парку.

У Львові через падіння дерева у парку загинули чоловік та жінка
Архівне фото
Фото: dsns.gov.ua

У Львові під час буревію через падіння дерева у парку загинули дві людини.

Про це повідомила Львівська міська рада.

"За оперативною інформацією, під час буревію у Стрийському парку впало дерево на двох людей. Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Обставини події з`ясовують. Львівська міська рада висловлює співчуття рідним загиблих. Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині – 18 років. Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці працюють усі служби.

"Попередньо відомо, що на людей впало дві величезні гілки, які обвалилися під час буревію. Одна гілка впала з 10 метрів, інша приблизно з 14 метрів в сторону лавки, зачепивши освітлювальну опору, яка в свою чергу також зламалася і впала на молодих людей. Хлопець і дівчина загинули одразу. Шансу вижити після падіння дерева  у них не було. Допомоги уже надавати не було кому", - розповів кореспондент "Варта-1" з місця події.

Також відомо, що хлопець був студентом першого курсу Львівської військової академії.

Нагадаємо, 30 липня через негоду були знеструмлені понад 350 населених пунктів у 13 областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також