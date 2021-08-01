У Києві затримали чоловіка, який стріляв з вікна у перехожих

За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.

В Оболонському районі Києва чоловік стріляв із вікна у перехожих. Про це повідомили у столичній поліції.

“Вчора під час моніторингу мережі Інтернет працівники поліції виявили відео, на якому невідомий чоловік вистрелив із вікна у перехожих. Менш ніж за годину правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника, тож туди виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група та оперативники Оболонського управління поліції”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Затриманий – раніше не судимий уродженець Донеччини, 1998 року народження. У ході обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили револьвер "Флобер", із якого, ймовірно, зробив постріл правопорушник.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

За цаним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, у липні у Києві посеред вулиці чоловік влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту чоловік отримав вогнепальне поранення ноги.