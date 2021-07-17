Обвинувачений у розстрілах на Інститутській ексберкутівець дзвонив нардепу Шуфричу вранці 20 лютого
Обвинувачений у розстрілах на Інститутській ексберкутівець дзвонив нардепу Шуфричу вранці 20 лютого
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Відставка Авакова з аплодисментами
Відставка Авакова з аплодисментами
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
В Афганістані загинув Пулітцерівський лауреат з Reuters
В Афганістані загинув Пулітцерівський лауреат з Reuters
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський
Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві посеред вулиці чоловік влаштував стрілянину

Чоловік тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю. Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав.

У Києві посеред вулиці чоловік влаштував стрілянину
Фото: simbanews.net

У Києві на вулиці Уманській сталася стрілянина. Внаслідок інциденту чоловік отримав вогнепальне поранення ноги.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

За інформацію правоохоронців, сьогодні до столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Уманській чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи поліції.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що на вулиці нібито між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один вистрілив у ногу іншого, а потім нібито заштовхав у під’їзд і деякий час там тримав.

Однак під час перевірки інформації поліцейські встановили свідка, який бачив чоловіка, який тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю. Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітив інший чоловік і підійшов до нього, аби надати медичну допомогу і поволік його у під’їзд.

Правоохоронці надали потерпілому медичну допомогу. Також було введено спеціальну поліцейську операцію.

 Наразі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 15 липня у селищі Фонтанка біля Одеси чоловік відкрив посеред вулиці стрілянину з автомата біля ТРЦ "Рив'єра".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також