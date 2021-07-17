У Києві посеред вулиці чоловік влаштував стрілянину

Чоловік тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю. Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав.

У Києві на вулиці Уманській сталася стрілянина. Внаслідок інциденту чоловік отримав вогнепальне поранення ноги.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

За інформацію правоохоронців, сьогодні до столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Уманській чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи поліції.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що на вулиці нібито між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один вистрілив у ногу іншого, а потім нібито заштовхав у під’їзд і деякий час там тримав.

Однак під час перевірки інформації поліцейські встановили свідка, який бачив чоловіка, який тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю. Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітив інший чоловік і підійшов до нього, аби надати медичну допомогу і поволік його у під’їзд.

Правоохоронці надали потерпілому медичну допомогу. Також було введено спеціальну поліцейську операцію.

Наразі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 15 липня у селищі Фонтанка біля Одеси чоловік відкрив посеред вулиці стрілянину з автомата біля ТРЦ "Рив'єра".