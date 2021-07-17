Кількість травмованих у ДТП рейсового автобуса “Київ-Вроцлав” на Рівненщині зросла до 23 осіб. Троє осіб – у реанімації.

Про це повідомили у МВС.

Поліція встановила, що водій двоповерхового автобуса марки “Setra” – 43-річний житель Хмельницької області. Він, рухаючись із Києва у напрямку міста Радивилів не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, а транспортний засіб перекинувся.

За попередньою інформацією, кермувальник уникав наїзду на пішохода, який рухався проїзною частиною назустріч.

Відомо, що в салоні окрім двох водіїв перебувало орієнтовно 58 пасажирів — жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та м. Київ.

Пішохід та двоє пасажирів госпіталізовані у реанімаційне відділення, ще двоє перебувають у травматології Дубенської міської лікарні, 11 — із незначними травмами знаходяться у Радивилівській ЦРЛ.

Крім того, семеро пасажирів із різними травмами госпіталізовані у Бродівську центральну міську лікарню.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ. Усі обставини автопригоди встановлюються.

Нагадаємо, раніше ДСНС повідомила про 16 травмованих внаслідок ДТП. Аварія сталася у ніч на 17 липня.