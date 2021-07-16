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Авакову можуть запропонувати нову посаду в Кабміні, - Арахамія

Це питання буде вирішуватися за домовленістю сторін у вересні.

Авакову можуть запропонувати нову посаду в Кабміні, - Арахамія
Фото: Макс Левин

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає повернення ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова до складу уряду вже цієї осені.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Є пропозиція: восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова. - ред.) в якійсь іпостасі в команді ... Він же досвідчена людина, він багато років в політиці і така опція існує. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися в вересні", - сказав Арахамія.

На питання журналіста, якою може бути ця посада, Арахамія зазначив, що вона буде за рангом не нижче тієї, яку Аваков обіймав раніше.

"У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віце-прем'єри, наприклад. Це теж опція. Але ми йому ще нічого не пропонували. Спочатку подивимося, що ми запропонуємо. І потім він вирішить, погоджуватися або не погоджуватися", - повідомив Арахамія.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 15 липня відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який займав цю посаду з 2014 року.

Сьогодні Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ нардепа "Слуги народу", главу правоохоронного парламентського комітету Дениса Монастирського.

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