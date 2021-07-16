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Депутати пропонують зобов’язати інтернет-сервіси дублювати фільми українською

Відповідну поправку треба прийняти до ст. 23 закону.

Депутати пропонують зобов’язати інтернет-сервіси дублювати фільми українською
Олена Кондратюк
Фото: скріншот відео

Закон "Про функціонування української мови як державної" пропонують доповнити положенням про обов'язковий дубляж фільмів, які транслюються в інтернет­і.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Пропонуємо доповнити статтю 23 мовного закону: "Щодо фільмів, пропонованих надавачем послуг відео на замовлення з використанням мережі Інтернет, які вироблені та/або вперше оприлюднені (розповсюджені) після 16 липня 2021 року, та доступ до яких можливий з території України, надавачем послуг відео на замовлення забезпечується наявність аудіодоріжок державною мовою в обсязі не менше ніж 75% від загальної кількості таких фільмів", – написала Кондратюк у фейсбуці.

Вона обґрунтувала необхідність такого доповнення тим, що чинна редакція мовного закону не зобов’язує сервіси демонстрації фільмів та серіалів в інтернеті дублювати свій контент державною мовою.

"Цими змінами ми прагнемо зміцнити позиції української мови в мережі Інтернет. А також звертаємо увагу учасників ринку на необхідність інвестувати в розвиток українського дубляжу та створення україномовного контенту. Ми розуміємо, що бібліотеки (архіви) таких нових сервісів - платформ дуже великі, тому ми й ставимо вимогу для всіх нових продуктів, які з’являються на платформі після 16 липня, вже разом з повною дією закону про мову в Україні, здійснювати переклад", – зауважила Кондратюк.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набирає чинності поступово. Із 16 липня 2019 року в дію ввели основні його положення. Відтоді деякі парламентарі намагаються змінити або відтермінувати окремі його статі. У липні 2020 "слуга народу" Максим Бужанський намагався протягти закон, що скасовував норму про 80% навчання у школах українською. Цей же депутат намагався протягнути до бюджетного законопроєкту правку, яка скасовувала штрафи за відмову від обслуговування українською та дозволяла вчитися російською в школах і вишах. Депутати її не підтримали. 

Це спричинило масові протести та критику опозицію, а сам законопроєкт не вносили до порядку денного. 

14 липня 2021 року Конституційний Суд постановив, що закон про функціонування української мови як державної є конституційним.

16 липня 2021-го набули чинності нові положення закону, які стосуються насамперед сфери культури

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