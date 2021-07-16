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Сенатор Дік Дурбін запевнив у незмінній підтримці Сполученими Штатами України

З сенатором у США зустрічався Арсеній Яценюк.

Сенатор Дік Дурбін запевнив у незмінній підтримці Сполученими Штатами України
Фото: nfront.org.ua

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона провів розмову з сенатором Діком Дурбіним, співголовою групи підтримки України в сенаті США. Про це повідомляє пресслужба Яценюка. 

Яценюк та Дік Дурбін обговорили подальшу співпрацю між США та Україною, а також питання російської агресії проти України, співпрацю та допомогу з боку США в галузі безпеки, занепокоєння щодо газогону "Північний потік-2”.

“У часи, коли Україна стикається з постійною російською агресією, США будуть непохитним союзником українського народу та його зусиль задля демократичної та безпечної держави", - зазначив сенатор.

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