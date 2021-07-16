Зеленський поставив Монастирському завдання підняти рівень довіри до поліції

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю представив нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського колективу міністерства.

Під час свого виступу він сказав, що ставить Монастирському завдання посилити рівень довіри до української поліції.

"Найголовніше, щоб ця довіра і повага були не як в кіно до американських копів, коли діти наші дивляться і довіряють дуже сильно, підтримують кожного з них, незважаючи на те, що це казка, а ви несете служіння державі в реальному житті. Але я б дуже хотів, щоб, як американським копам, всі наші діти довіряли українській поліції. Тому що серед вас дійсно справжні герої, лицарі спокою", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що це завдання не від президента, а від громадянина України.

"Саме це завдання найголовніше для нового міністра внутрішніх справ. І воно не від президента чи уряду, а саме внутрішнє завдання від громадянина України: хочу довіряти, хочу пишатись кожним представником МВС", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 16 липня 2021 року Монастирський став новим міністром внутрішніх справ, замінивши на цій посаді "вічного" Арсена Авакова, який був міністром від початку 2014 року.

Виступаючи у Верховній Раді перед призначенням, Монастирський заявив, що посилення рівня довіри до правоохоронних органів буде одним із його пріоритетів.