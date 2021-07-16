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Екснардеп Пресман отримав три роки умовно

Колишній депутат незаконно отримував компенсацію за проживання в готелі "Київ".

Екснардеп Пресман отримав три роки умовно
Фото: facebook.com/aleksandr.presman

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Пресман, який зараз є головою Роздільнянської районної ради, отримав три роки умовно за за отримання незаконної компенсації за житло.

Про це повідомила "Трансперенсі Інтернешнл Україна".

Пресмана звинувачували в отриманні незаконної компенсації за проживання в готелі "Київ" в розмірі майже 1 мільйон гривень протягом 2014-2018 років. Його дії кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме - зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки.

Екснардепу могло загрожувати від 3 до 6 років позбавлення волі, але він пішов на угоду зі слідством, визнавши свою винуватість.

Після цього йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки, але звільнили від основного покарання на випробувальний термін такої ж тривалості і заборонив обіймати держпосади протягом року.

Крім того, Пресман виплатить штраф у розмірі 17 тис. грн і 23 тис. грн витрат на проведення експертиз по справі.

Нагадаємо, що це вже четверта подібна справа, яка розглядалась у ВАКС.

Колишній народний депутат Олександр Черненко також отримав три роки умовно, а Андрія Левуса та Руслана Сольвара виправдали.

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