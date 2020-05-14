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Экс-нардепу объявили подозрение в незаконном получении 928 000 компенсации за аренду жилья

Он имел свое жилье в центре Киева, но получал деньги за проживание в отеле. 

Экс-нардепу объявили подозрение в незаконном получении 928 000 компенсации за аренду жилья
Фото: Lb.ua

Народному депутату VIII созыва объявили подозрение в незаконном получении компенсации за аренду жилья в сумме 928 000 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Действия экс-нардепа квалифицировали по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

"По данным следствия, подозреваемый, имея свое жилье в центре Киева, получил более 928 000 гривен незаконной компенсации за пользование отельным номером ГП "Отельный комплекс "Национальный" в период ноября 2014 - августа 2019", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что таким образом подозреваемый нанес ущерб интересам Управления делами Аппарата Верховной Рады.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего народного депутата от БПП Александра Черненко к трем годам лишения воли с трехлетним испытательным сроком за незаконное получение компенсации за аренду жилья в Киеве. 

Экс-нардеп признал, что незаконно получил около 600 000 компенсации за аренду жилья в Киеве во время его каденции в Раде. 

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