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Подозреваемого в "газовом деле" экс-нардепа Онищенко 13 мая начнут судить заочно

Заседание запланировано на 10 утра. 

Подозреваемого в "газовом деле" экс-нардепа Онищенко 13 мая начнут судить заочно
Фото: detector.media

Высший антикоррупционный суд в 10 утра 13 мая начнет рассмотрение по сути так называемого газового дела по обвинению экс-нардепа Александра Онищенко.

12 мая прошло подготовительное заседание по обвинению Онищенко и его финансового директора. Об этом сообщили на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"На заседании коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство стороны защиты о закрытии уголовного производства в части совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство) в связи с декриминализацией", - говорится в сообщении.  

Напомним, что ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают Онищенко. Это же касается и его помощницы. По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд гривен на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн гривен.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

3 декабря 2019 года Онищенко был задержан в Германии. Позже стало известно, что решения об экстрадиции он будет ждать под стражей. После этого он попросил политубещижа в Германии. 

В феврале ВАКС не смог провести подготовительное заседание по делу Онищенко из-за неявки его матери, Иннесы Кадыровой. 

В мае Высший антикоррупционный суд поручил назначить бесплатных адвокатов Онищенко и его помощнице, поскольку нанятые ними адвокаты не являлись на судебные заседания. 

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