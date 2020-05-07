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Комитет Рады поддержал амнистию заключенных из-за коронавируса

Под амнистию могут попасть более 3 тысяч человек.

Комитет Рады поддержал амнистию заключенных из-за коронавируса
Фото: Виртуальный музей Гулага

Комитет Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал амнистию более 3 тысяч заключенных из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

На очередном заседании члены комитета поддержали соответствующий проект закона №3397.

"Народные депутаты поддержали проект закона об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2), №3397, внесенный Кабинетом министров Украины. Решение по этому вопросу будет направлено в комитет по вопросам правоохранительной деятельности, определенный главным по подготовке данного законопроекта на рассмотрение ВРУ", - говорится в сообщении.

Инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем проект закона №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" был зарегистрирован 27 апреля.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции поддерживает амнистию 900 заключенных в условиях карантина. По мнению главы ведомства Дениса Малюськи, под амнистию должны попасть те, кто не представляет опасности для общества.

После вспышки коронавируса в Украине Минюст временно запретил свидания с родственниками в тюрьмах и ввел новые правила при передаче посылок.

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