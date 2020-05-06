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Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство

Данные в ЕРДР внесены по двум статьям. 

Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
Фото: Макс Левин

Специализировання антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки. Эту информацию LB.ua подтвердили в САП.

Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по ст 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.

"Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. 366-1 и 368 ч. 4", - отметили в пресс-службе САП. 

В комментарии LB.ua Рябошапка отметил, что ему стало известно об открытии производства несколько дней назад.

"Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП. - Ред.) отказались, а потом через суд обязали. Это - типичная процедура", - отметил он.

Рябошапка также сказал, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры, по заявлению кого открыли производство. На вопрос, где сейчас находится экс-генпрокурор, он сказал, что не в Украине, а со своей семьей в Страсбурге (Франция). 

Напомним, что Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором в июне 2019 года. 

Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. За проголосовали 263 нардепа. 

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "последней каплей" для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Сам Рябошапка заявил, что от него никто не требовал подписи подозрений в совершении преступлений пятым президентом Украины.

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