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Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко

Он будет находиться под стражей до 1 июня. 

Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко
Фото: Макс Левин

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест Андрея Антоненко, который является подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщили на портале Судебной власти Украины.

Коллегия судей рассматривала апелляцию стороны защиты на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 3 апреля 2020, который продлил арест Антоненко до 1 июня. 

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление судьи Печерского районного суда Киева от 3 апреля 2020 оставить без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении. 

Антоненко подозревается по ч.3 ст. 28, п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Напомним, что на заседании 3 апреля сторона обвинения приобщила рассекреченные протоколы негласных следственных действий - материалы прослушки телефонов и показания свидетелей, которые заявили, что Антоненко действительно это говорил. 

По словам адвоката подозреваемого Станислава Кулика, прослушивали двух мужчин, которых Антоненко не знает, а допросили двух женщин, которые якобы являются соседками подозреваемого. "Из материалов стороны обвинения видно: они сказали, что знают его, как рок-музыканта, он неплохой парень, его видят редко, и возможно он похож на человека на видео".

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

Антоненко находится под арестом с 14 декабря прошлого года.

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца - до 12 июня 2020 года.

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