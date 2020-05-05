Экс-директору "Укрмедпроектбуд" сообщили подозрение в нанесении 30 млн убытков по делу "Охматдета"

Эти средства должны были использоваться для строительства нового корпуса больницы.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрения в нанесении 30 млн убытков государству троим лицам. Эти средства должны были использоваться для строительства нового корпуса "Охматдета", сообщили в пресс-службе НАБУ.

Речь идет о бывшем директоре госпредприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд", руководителе частного предприятия-подрядчика и главе предприятия, на котором хранилось оборудование для использования в больнице (заочно, поскольку его местонахождение неизвестно).

Действия бывшего главы "Укрмедпроектбуда" квалифицируют по ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Руководителям частных компаний инкриминируют преступления по ч. 5 ст 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

"Как установило следствие, в 2013 году подозреваемые в сговоре фактически сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставку инженерного и технического оборудования для нового корпуса "Охматдета". На самом деле никакой поставки не было и на хранение его не передали. Но средства за поставленное исключительно "на бумаге" оборудование предприятие-подрядчик получило", - объяснили в НАБУ.

Напомним, что в июне прошлого года объявили подозрение одному из поставщиков оборудования для больницы "Охматдет" в Киеве. Его подозревают в присвоение 1,6 млн гривен.