"Слуги народа" попросили КСУ объяснить, что такое достойные условия жизни

Группа из 142 депутатов Верховной Рады обратилась в Конституционный Суд с просьбой растолковать слова о "достойных условиях жизни", которые содержатся в преамбуле Конституции.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

Положением, которое просят истолковать народные депутаты во главе с главой комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой, установлено, что Верховная Рада принимала Конституцию Украины, заботясь об обеспечении достойных условий жизни человека.

Депутаты, среди которых в основном представители "Слуги народа", просят официально разъяснить, какие условия жизни человека следует считать достойными и что является показателем достойных условий жизни.

В представлении говорится, что однозначное трактование этого положения преамбулы позволит сформировать единый подход при дальнейшем законодательном регулировании общественных отношений.