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В Раде зарегистрировали законопроект против дискриминации по признаку пола в рекламе

Над его созданием работали маркетологи, судьи, депутаты и эксперты из сферы рекламы. 

В Раде зарегистрировали законопроект против дискриминации по признаку пола в рекламе
Фото: focus.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола". Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Лиги защиты прав женщин "Гармония Равных" Александра Голуб.

Документ был зарегистрирован с подписями 45 депутатов. По словам Голуб, это - продукт общей работы экспертов, маркетологов, судей и депутатов.

"Цель предложенных изменений: уменьшить количество дискриминационной рекламы в медиапространстве, защитить права потребителей рекламы, устранить пробелы в правоприменительной практике", - пояснила она.

Фото: facebook.com/wonder.golub

Документ предлагает: 

  • определить понятие "дискриминационная реклама" и "дискриминационная по половому признаку реклама";
  • запретить использование в рекламе дискриминационных утверждений и изображений;
  • увеличить размер штрафов за нарушения в сфере рекламы, особенно в случае повторного нарушения и непредоставления или несвоевременного предоставления информации уполномоченным органам;
  • ввести публичное опровержение дискриминационной рекламы.

"Мы можем недооценивать влияние рекламы на наше сознание, но ежедневное ее созерцание закладывает нам в головы стереотипы и модели поведения. Сегодня средствами рекламы в Украине нормализуется насилие, дискриминация, неуважение", - отметила Александра Голуб. 

Подробнее о том, почему и как в Украине развивается различное дискриминационное и предвзятое отношение, читайте в материале LB.ua "Обмежені. Чому в Україні поширені стереотипи та дискримінація". 

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