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Представитель Кабмина в Раде допустил, что карантин будет длиться до сентября

Официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода.

Представитель Кабмина в Раде допустил, что карантин будет длиться до сентября
Фото: facebook

Официальным завершением карантинных мер является пятый этап плана выхода из карантина. О полном завершении карантина в Украине можно будет говорить в конце июня - сентября и то в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

"Сначала хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращение к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня - июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости / смертности от коронавируса", - отметил он.

Представитель Кабмина также добавил, что если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, ТРЦ, массовые контакты людей между собой.

"Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные меры", - добавил Мокан.

Напомним, что в Украине карантин будет продлен до 22 мая, но со следующего понедельника будут действовать ослабления.

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