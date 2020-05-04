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В Киеве с 5 мая разрешили продажу еды и напитков в МАФах

Продажа должна осуществляться "на вынос", потребление на месте запрещено.

В Киеве с 5 мая разрешили продажу еды и напитков в МАФах
Фото: Макс Требухов

В Киеве утвердили требования к продаже "быстрой" еды и напитков в МАФах в условиях противоэпидемических ограничений. Опубликовано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

"При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже завтра, с 5 мая", - говорится в сообщении.

В распоряжении речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.

Продажа еды и напитков должна осуществляться "на вынос", потребление на месте запрещено.

Согласно требованиям, реализация пищи должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи, на входах в МАФы должны быть антисептики, одноразовые салфетки и перчатки для посетителей.

В МАФах необходимо придерживаться масочного режима, ежедневной термометрии персонала, организации безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизации, обеспечения соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантин будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать ослабления.

С 11 мая в стране планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, открытие парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных при некоторых условиях. Летние площадки кафе и ресторанов - будет постановление, разрешим работу на вынос, работу летних площадок под открытым небом в заведениях, которые зарегистрированы как мощности.

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