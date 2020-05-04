Минздрав обнародовал требования к салонам красоты на время карантина

Министерство здравоохранения предлагает для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для парикмахерских и салонов красоты.

Соответствующий проект распоряжения главного санитарного врача опубликован на сайте Минздрава.

Так, салонам красоты рекомендуют:

- организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ;

- прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 м;

- запретить пребывание сторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью;

- организовать на входе место для дезинфекции рук;

- организовать одновременное пребывание клиентов по расчету не более одного человека на 10 кв. м площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах;

- между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 м.;

- работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки;

- проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Кроме того, персонал должны обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов. Также заведение должно информирование клиентов насчет ограничений, нанести маркировку для соблюдения дистанции, проводить влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, а также не привлекать к рабьоте сотрудников из групп риска.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

Напомним, карантин в Украине будет продлен до 22 мая, но с 11 мая вводятся некоторые смягчения. Так, планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных при некоторых условиях. Смогут работать летние площадки кафе и ресторанов. Также смогут работать непродовольственные магазины, бытовые сервисы, стоматологи.