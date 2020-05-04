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Кличко заявил, что соблюдение и ослабление карантина должно проходить в равных для всего бизнеса условиях

"Почему не может работать малый и средний бизнес: маленькие магазины или кафе, придерживаясь правил и безопасности?".

Кличко заявил, что соблюдение и ослабление карантина должно проходить в равных для всего бизнеса условиях
Фото: EPA/UPG

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть должна искать и принимать взвешенные и справедливые решения относительно ослабления мэр карантина. 

По его словам, местное самоуправление приняло на себя основной удар в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он сообщил во время брифинга.

"Мы выстояли уже почти два месяца. Не допустили инфекционного взрыва, который бы разрушил систему здравоохранения. А теперь важно - не свести к нолю все наши усилия. Не сделать так, что вирус вырвется из-под контроля. Не допустить катастрофы и вынужденного возвращения к более строгому карантину", - заявил он. 

Кличко отметил, что людей возмущает несправедливость, когда работают крупные торговые сети и рестораны, "почему не может работать малый и средний бизнес: маленькие магазины или кафе, придерживаясь правил и безопасности?".

"Давайте искать и принимать взвешенные решения и справедливые. Ради безопасности и жизни людей... Не применять силу или уголовные дела. Не заниматься популизмом. А думать, прежде всего, об ответственности, которую возложили люди на власть", - отметил он. 

Виталий Кличко добавил, что будет доносить свою позицию относительно равных условиях соблюдения и ослабления карантина на заседании Кабинета министров.

Напомним, что исполнительный комитет городского совета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая. В частности, в городе разрешили работу салонам красоты и летним площадкам ресторанов.

Действия городских властей осудил глава Минздрава Максим Степанов, который прибыл в Черкассы с визитом. Он сообщил, что в Украине будут смягчаться карантинные меры только с 11 мая. А Нацполиция открыла уголовное производство в отношении властей Черкасс из-за досрочного ослабления карантина. Мэра города Анатолия Бондаренко вызвали на допрос. 

Также Мукачевский городской совет принял решение ослабить карантинные ограничения в городе и открыть торговые центры, а также разрешить гражданам посещать парки с понедельника, 4 мая.

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