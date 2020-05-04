За сутки в Киеве подтвердили еще 24 случая заболевания COVID-19

Всего в столице коронавирус подтвердили у 1535 пациентов.

В Киеве за минувшие сутки подтвердил еще 24 случая заболевания коронавирусом. Умер один человек.

Общее количество заболевших составило 1535, летальных исходов - 27, выздоровели 80 человек, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки болезнь подтвердили у 15 женщин от 27 до 81 года, восьми мужчин от 19 до 74 лет и семнадцатилетнего парня. Были госпитализированы 10 пациентов.

"Отмечу, что количество людей, у которых обнаруживают коронавирус, немного уменьшается. Но вместе с тем растет количество инфицированных, которым нужна госпитализация. В стационарах с диагнозом коронавирусом находятся 215 пациентов, в том числе четверо детей", - пояснил мэр Киева.

Он добавил, что рекорды по количеству заболевших бьет Дарницкий район, где обнаружили 256 больных. На первом месте по количеству инфицировавшихся - Печерский район.

Напомним, на первом этапе выхода Киева из карантина ограничительные меры будут ослабляться, но не сниматься полностью. Разрешат работу небольших непродовольственных магазинов, а салоны красоты и парикмахерские смогут работать по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно.