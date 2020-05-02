Наместник Киево-Печерской лавры сообщил, что коронавирусом болеют 68 монахов

По его словам, сейчас в больнице находятся два человека, остальные - на самоизоляции.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что коронавирусом болеют 68 монахов. Об этом говорится на сайте УПЦ МП.

"В Святой обители более 200 братии, заболело 68 человек. В 19 людей не подтвердился диагноз был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста [на коронавирус], 25 человек были в больнице", - сообщил наместник Лавры.

По его словам, сейчас в больнице находятся два человека, остальные инфицированные священники - на самоизоляции.

"Но были в больнице еще те в числе 25, которые не имели диагноза коронавируса, но сердечные приступы и такие обыденные болезни, которые люди имеют. Поэтому еще раз напоминаю, что Господь милостив к нам, практически все мы сейчас дома", - отметил митрополит Павел.

Он также поблагодарил медиков и заверил, что "сегодня в Лавре исполняется все по предписанию врачей".

"Я сам находился в больнице и видел их тяжелый труд, который мы часто не оцениваем", - высказался митрополит.

Напомним, 5 апреля стало известно, что 58-летний владыка Павел сдал тест на коронавирус. По информации нескольких, не связанных между собой, источников Lb.ua в среде МП, предполагалось, что заражение могло произойти, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры. Позже власти столицы подтвердили четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре.

О результатах теста на коронавирус у владыки Павла не сообщалось. В Лавре рассказали, что наместник "чувствует хорошо, несмотря на простуду".

26 апреля глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент сообщил, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились больше 100 человек, но "большинство клириков уже идут на поправку". На следующий день сообщалось о 20 новых случаях COVID-19 в Лавре.