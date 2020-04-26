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В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

Большинство клириков уже идут на поправку.

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники
Фото: Макс Требухов

В Киево-Печерской лавре коронавирусом переболели все священники. Также заразились монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, - всего около 150–200 человек

Об этом пишет РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климента (Вечерю).

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек, добавил он.

"Сейчас практически все уже выздоровели и выписаны из больницы, но еще проходят второе тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Всего в лавре переболели более 100 человек, из них около 15 перенесли сложную форму заболевания... Еще были заболевшие в Киевской духовной академии. Два человека умерли от коронавируса, и еще один скончался, который несколько недель жил в монастыре", - рассказал митрополит в этот же день "РИА Новости".

Напомним, что по состоянию на утро 26 апреля в Киеве лабораторно подтвердили 1188 случаев коронавирусной болезни. Вылечились 60 человек, умерли 22.

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