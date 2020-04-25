В Днепропетровской области зафиксировали 54 новых случая коронавируса

Всего в области - 294 подтвержденных случаях заболевания.

В Днепропетровской области зафиксировано 54 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

"На Днепропетровщине 54 новых случая коронавируса. COVID-19 лабораторно подтвердили у 45 жителей Днепровского района, шести жителей Кривого Рога и по одному случаю у жителей Павлограда, Терновки и Петропавловского района", - говорится в сообщении на сайте ОГА.

Отмечается, что в настоящее время в области - 294 подтвержденных случаях коронавируса. 11 жителей области выздоровели, один человек умер.

Фото: adm.dp.gov.ua

Напомним, ранее в Днепре зафиксировали вспышку коронавируса, связанную с закрытым на карантин городом Першотравенск.