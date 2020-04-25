Херсонская область закрыла на въезд и выезд три населенных пункта

Город Олешки, села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты до понедельника.

Херсонская область закрыла до понедельника три населенных пункта на карантин из-за увеличения количества случаев коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

"На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии трех населенных пунктов на карантин. Это город Олешки, а также села Левые Солонцы Алешковского района и Малые Копани Голопристанского района", - говорится в сообщении.

Начиная с 13 часов 25 апреля и до 6 утра 27 апреля город Олешки, села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд.

В Олешках установили пять карантинных блокпостов, в Малых Копанях и Левых Солонцах - по два.

Правоохранители будут нести там круглосуточное патрулирование, а также просят жителей с пониманием отнестись к необходимым временным ограничениям.

По состоянию на утро 25 апреля в Херсонской области зафиксировано 79 случаев коронавируса, из них два - за последние сутки.

Это 29-летняя женщина из села Великие Копани и 26-летняя сотрудница Олешковской центральной районной больницы. Из состояние удовлетворительное, женщины находятся на самоизоляции.