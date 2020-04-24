Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
"Антонов" считает, что вторая "Мрия" себя не окупит на грузовых перевозках
"Антонов" считает, что вторая "Мрия" себя не окупит на грузовых перевозках
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Полиция нашла огромный тайник с оружием в бывшем детском лагере возле Волновахи
Полиция нашла огромный тайник с оружием в бывшем детском лагере возле Волновахи
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Послы G7 обсудили с главой Минздрава совместную работу по борьбе с COVID-19

Также обсуждалась важность прозрачности медицинских закупок.

Послы G7 обсудили с главой Минздрава совместную работу по борьбе с COVID-19
Максим Степанов
Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Послы стран "Большой семерки" (G7) провели встречу с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым для обсуждения эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Twitter.

"Чтобы победить COVID-19 во всем мире, нужно международное партнерство и сотрудничество. Послы стран G7 встретились с министром здравоохранения Степановым и обсудили текущую работу с Украиной касательно общих усилий по преодолению кризиса", - отмечается в сообщении.

На встрече также обсуждалась важность прозрачности медицинских закупок.

Напомним, в G7 входят США, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония и Германия. Каждая из этих стран пострадала от коронавируса, а британский лидер Борис Джонсон вообще слег с болезнью и несколько дней провел на кислородной терапии.

Ранее сообщалось, что сегодняшняя видеоконференция будет продолжением сессии 16 марта, когда лидеры G7 впервые встретились в таком формате.

Еще одно заседание, на котором заложат основу для ключевой июньской видеоконференции, запланировано на май.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также