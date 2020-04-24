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В Украине выпустили первые 200 тысяч лабораторных тестов на коронавирус

Системы развезут по областях на выходных.

В Украине выпустили первые 200 тысяч лабораторных тестов на коронавирус
Фото: EPA/UPG

В Украине выпустили первые 200 тысяч лабораторных тестов на коронавирус.

Об этом говорится на сайте на сайте Офиса президента.

"Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию - это 200 тысяч тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториях, проводят ПЦР-тестирование", - сказал на совещании в пятницу заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, который руководит Координационной группой по борьбе с COVID-19.

По его словам, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тысяч таких тестов.

В то же время депутат Верховной Рады Галина Янченко сообщила, что "сегодня вышла первая партия украинского производства иммуноферментных тест-систем на выявление коронавируса".

Фото: facebook.com/halyna.yanchenko

По ее словам, Украина стала пятой страной в мире, которой удалось запустить производство таких тест-систем.

"ИФА-тестирование на коронавирус быстрее и дешевле и может обеспечить массовый скрининг. Такие тест-системы дают результат в течение двух часов (ПЦР - несколько дней), используют в работе реагенты украинского производства и будут в десятки раз дешевле китайские и европейские аналоги. Тестирование сможет выявлять не только факт заражения коронавирус, а тех, кто уже переболел", - написала Янченко в фейсбуке.

Напомним, что до сих пор Украина импортировала тесты или получала их в виде гуманитарной помощи.

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