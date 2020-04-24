Еще в двух общежитиях Киевской области обнаружили коронавирус

Инфицированных обнаружили в общежитиях Бориспольского района и Гостомеля.

В Киевской области обнаружили коронавирус еще в двух общежитиях.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге и.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Продолжается проверка санитарно-эпидемиологического состояния в двух общежитиях, где обнаружены больные коронавирусом", - сказал он.

Володин уточнил, что инфицированных обнаружили в общежитиях Бориспольского района и Гостомеля.

"Первый - в Бориспольском районе, в селе Петропавловское. В общежитии проживает инфицированная медработница, с семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жильца, у всех взяли образцы для ПЦР-теста", - рассказал он.

Володин добавил, что второй случай заболевания - в Гостомеле, у военнослужащего Национальной гвардии, который с семьей живет в общежитии.

"Болезнь выявили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. У членов его семьи взяли необходимые анализы", - сообщил Володин.

Напомним, 21 апреля стало известно, что в одном из общежитий города Вишневое коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли. За сутки количество инфицированных возросло до 49.

По состоянию на 23 апреля коронавирус уже диагностировали 78 из 224 жителей общежития в Вишневом.