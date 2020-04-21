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В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли

Медики начали поголовное тестирование жителей здания.

Фото: Информационное агентство Информ

В одном из общежитий города Вишневого под Киевом коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли.

Об этом на брифинге во вторник рассказал и.о. главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

"Имеем чрезвычайный случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневого. Он находится в частной собственности. По предварительным оценкам, там проживают больше 300 человек. Точное количество жителей устанавливают правоохранителей и местная власть", - сообщил Володин.

Фото: Информационное агентство Информ

Фото: Информационное агентство Информ

"На этот момент в этом очаге выявили 37 больных, в том числе детей. Есть двое умерших людей, к сожалению. Сейчас медики всем жителям общежития делают ПЦР-тесты", - рассказал чиновник.

В общежитии ввели особый режим передвижения, оно будет использоваться как изолятор. Доставку продуктов, лекарств и предметы первой необходимости людям должна обеспечить местная власть.

Напомним, что по состоянию на утро 21 апреля в Киевской области было 356 случаев заболевания коронавирусом, в том числе в Вишневом - 26.

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