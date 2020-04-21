ВОЗ отрицает лабораторное происхождение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения отрицает лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сказала спикер ВОЗ Фадела Чаиб на брифинге в Женеве.

"Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лаборатории или где-либо еще. Вероятно, что это вирус животного происхождения", - цитирует ее Reuters.

Она добавила, что пока неизвестно, каким образом вирус пересек межвидовой барьер и попал к человеку, но "наверняка" это произошло через промежуточного хозяина. "Скорее всего, что его природный резервуар - летучие мыши. Но как вирус передался от летучих мышей людям, еще предстоит выяснить", - сказала Чаиб.

На прошлой неделе в американской прессе появилась версия о том, что так называемый нулевой пациент был сотрудником биологической лаборатории в Ухане, где проводились исследования вирусов. Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники заявил, что вирус не был биологическим оружием, а его исследования проводились с целью доказать превосходство китайских ученых над американскими.

Чаиб не ответила на просьбу уточнить, мог ли вирус случайно вырваться из лаборатории.

Уханьский институт вирусологии отвергает версию о том, что он мог стать источником этого вируса.

Напомним, что вспышка неизвестной раньше коронавирусной болезни, поражающей легкие человека, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань.

С тех пор она разрослась в пандемию, количество заболевших по всему миру достигло 2,5 млн человек, умерли больше 170 тысяч.

В Украину коронавирус попал не позже 3 марта, из-за него умер 161 человек.