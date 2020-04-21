В Германии ученые выяснили, что загрязненность воздуха может влиять на увеличение смертности от COVID-19

Показатели смертности выше в тех районах, где уровень диоксида азота высок, а воздухообмен - слабый.

Высокие показатели смертности от коронавируса COVID-19, вероятно, напрямую связаны уровнем диоксида азота в воздухе.

К такому выводу пришел ученый университета имени Мартина Лютера в немецком Галле, передает Deutsche Welle.

Результаты исследования, опубликованные в понедельник, 20 апреля, показывают, что в тех регионах, где ранее фиксировался высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе, смертность от COVID-19 оказалась выше.

Израильский ученый Ярон Оген, работающий в Германии, сравнивал спутниковые данные о загрязнении и потоках воздуха с информацией о смертности от новой коронавирусной инфекции в Италии, Франции, Испании и Германии. Выяснилось, что показатели смертности значительны в тех районах, где уровень диоксида азота в воздухе высок, а воздухообмен - слаб.

"Например, Северная Италия, Мадрид или Ухань в Китае окружены горами. Воздух в этих регионах остается более стабильным, а уровень загрязняющих веществ в атмосфере выше", - поясняет Оген.

Ученый полагает, что длительное загрязнение воздуха в указанных регионах, могло привести к ухудшению общего состояния здоровья людей, сделав их особенно восприимчивыми к коронавирусу.

Он добавил, что, попадая в воздух, диоксид азота повреждает дыхательные пути человека. Это способствует многочисленным респираторным заболеваниям, а также болезням сердечно-сосудистой системы, вызывая изменения состава крови, в частности уменьшая содержание в ней гемоглобина.

Напомним, с понедельника Германия начала смягчать карантинные ограничения. Следующее обсуждение постепенного снятия карантина в стране намечено на 30 апреля.

Отметим, что в Киеве несколько день сохраняется сильный смог. Дым от пожаров в Житомирской области накрыл столицу Украины в четверг, 16 апреля. На следующий день ситуация немного улучшилась, и киевские власти даже отчитались, что воздух в Киеве приходит в норму. Но по состоянию на утро субботы город снова был в дыму.

20 апреля сообщалось, что качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме.

Ранее команда сервиса для мониторинга информации об окружающей среде Saveecobot заявила, что такого сильного загрязнения воздуха в Киеве еще не было.