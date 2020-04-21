США выделили Украине $9,1 млн на борьбу с распространением COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за предоставление Украине $9,1 млн на борьбу с распространением COVID-19.

Об этом глава украинского МИДа написал в твиттере.

"Готовность Америки возглавить глобальные ответные меры во время сдерживания вируса, поистине выдающаяся. Я благодарю моего коллегу Госсекретаря Помпео за предоставление Украине 9,1 млн долларов на борьбу с COVID-19. Это не только еще больше укрепит наше стратегическое партнерство, но и останется в сердцах украинцев", - написал он в Twitter вечером 21 апреля.

American readiness to lead global response while curbing the virus at home is truly remarkable. I thank my colleague @SecPompeo for providing Ukraine with $9,1mln to fight COVID-19. It’ll not only further strengthen our strategic partnership, but stay in the hearts of Ukrainians. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 21, 2020

Ранее посольство Украины в США сообщило, что Соединенные Штаты расширят помощь Украине в противодействии пандемии COVID-19 до $9,1 млн. Помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление фактов заболевания, техническую поддержку в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19. Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.