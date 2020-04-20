Меркель предупредила об угрозе второй волны коронавируса после ослабления карантина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала не отменять карантинные меры слишком быстро и масштабно. В первый день ослабления локдауна глава немецкого правительства призвала жителей страны по-прежнему быть крайне осмотрительными, передает Немецкая волна.

"Мы ни на секунду не можем мнить себя в полной безопасности, а должны оставаться бдительными и дисциплинированными", - заявила она на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 20 апреля, после антикризисного заседания правительства.

В случае поспешного ослабления мер по ограничению контактов в Германии может вновь резко возрасти число заражений, предупредила Меркель. Она подчеркнула, что с помощью локдауна удалось многого достичь и снизить базовое репродуктивное число R0 до уровня ниже 1,0 (это означает, что десять инфицированных заражают менее десяти других человек. - Ред.). Кроме того, по словам канцлера, на протяжении нескольких дней число новых инфицированных было ниже, чем число выздоровевших.

Постепенный отказ от ограничительных мер, о котором на прошлой неделе договорились правительство ФРГ и земельные власти, должен проводиться по возможности сдержанно, считает Меркель. "Слишком быстрое продвижение (в снятии карантина. - Ред.) может быть ошибкой", - уверена она.

По словам Меркель, нового локдауна быть не должно. Но он будет вновь необходим, если число новых случаев снова будет экспотенциально расти. Поэтому целью является стабильное сдерживание репродуктивного числа R0 ниже 1,0 и тщательное отслеживание инфекционных цепочек, указала она. С этой целью в ближайшее время будут созданы и обучены 105 мобильных команд, которые будут помогать местным властям при выявлении людей, контактировавших с заразившимися коронавирусом, сообщила Меркель.

Отвечая на вопрос о новых программах помощи для отдельных отраслей, канцлер указала на необходимость создать общую картину после уже предоставленной поддержки. 22 апреля возможные дальнейшие меры помощи будут обсуждаться на заседании коалиционного комитета.

После пасхальных каникул в Германии началось поэтапное ослабление карантинных мер. В частности, решено открыть магазины с торговой площадью до 800 кв. метров. Ограничение по площади не распространяется на книжные магазины, а также центры продаж велосипедов и автомобилей.

В Берлине, Бранденбурге и Саксонии в школы возвращаются учащиеся выпускных классов для подготовки и сдачи экзаменов, а в ряде земель возобновляются занятия в четвертых - выпускных - классах начальных школ. В вузах разрешили проводить экзамены, но библиотеки, архивы и лаборатории решено открыть только при соблюдении строгих санитарно-гигиенических норм. В Саксонии возобновляются религиозные службы с участием не более 15 прихожан.

По данным Института имени Роберта Коха, общее число выявленных заражений SARS-CoV-2 в Германии превысило 140 тысяч, от последствий инфекции скончались 4,4 тысячи человек. За последние сутки в стране появилось 1,8 тысячи новых случаев коронавируса.