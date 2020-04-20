Германия с понедельника начала смягчать карантинные ограничения. В частности, вновь возобновляют работу небольшие магазины площадью до 800 квадратных метров.

Фото: EPA/UPG

Как отмечает DW, вне зависимости от торговой площади открываются книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов.

Мебельные магазины в качестве исключения откроются в Северном Рейне - Вестфалии.

При этом крупные магазины и торговые центры пока что останутся закрытыми.

Фото: EPA/UPG

С 4 мая возобновят работу парикмахерские, однако они должны будут обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Бордели, салоны красоты, массажные салоны и другие косметические заведения, где предусмотрен физический контакт, пока останутся закрытыми.

Фото: EPA/UPG

По-прежнему будут работать продовольственные магазины, моющих средств и бытовой химии, аптеки, строительные магазины, автозаправки, прачечные, банки, отделения связи и газетные киоски. Продолжатся также строительные и ремонтные работы - строительная отрасль считается системообразующей для экономики, поэтому локдаун ее не затронул.

Неизменной останется и минимальная дистанция в полтора метра, которую должны соблюдать в общественных местах жители Германии. На улице по-прежнему будет разрешено находиться поодиночке либо вдвоем. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла от быстрого смягчения локдауна, пишет агентство dpa.

По словам главы немецкого правительства, дальнейшие ослабления несут риск возникновения второй волны эпидемии в Германии. Меркель выразила обеспокоенность, что успехи в борьбе с развитием коронавирусной инфекции в Германии могут быть утеряны, если все меньше количество людей станет придерживаться мер по ограничению социальных контактов.

Она напомнила, что следующее обсуждение постепенного снятия карантина с участием канцлера и глав правительств федеральных земель намечено на 30 апреля. Однако, подчеркнула Меркель, важно посмотреть, как будут развиваться события неделей позднее. О том, как развивается ситуация в экономике Германии, и что произойдет с возвращением к учебе школьников можно будет судить не ранее 8 - 9 мая, подчеркнула глава правительства ФРГ.