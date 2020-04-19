В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
Китай подкорректировал статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса
Китай подкорректировал статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
ГлавнаяМир

Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"

"Белорусы поступили правильно".

Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что он принял правильное решение, отказавшись от введения жесткого карантина.

Об этом он сказал журналистам в воскресенье, сообщает пресс-служба президента РБ.

"Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?" - сказал Лукашенко.

Он добавил, что пока что эта тактика работает.

"Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно", - заявил Лукашенко.

По его словам, коронавирусные пневмонии - лишь малая часть опасных болезней, существующих в мире, а смертность от них низкая. Умирают в основном люди, здоровье которых подкосили многие другие болезни, - сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, ожирение.

Напомним, что по состоянию на 19 апреля в Украине выявили 5,4 тысячи случаев коронавируса, умер 141 человек. В Беларуси, по последним данным, 4,8 тыс. случаев коронавируса и 47 смертей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также