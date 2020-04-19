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США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку

В подводном флоте считают, что это открыло "новую фазу доминирования" Америки в мире.

USS Vermont (SSN-792)
Фото: wikipedia.org
USS Vermont (SSN-792)

Американские ВМС официально ввели в боевую эксплуатацию подводную лодку USS Vermont. Об этом сообщили в Министерство обороны США.

"ВМС США 18 апреля 2020 года ввели в действие новую подводную лодку USS Vermont (SSN 792), уже 19-й атакующий подводный корабль класса "Вирджиния", - говорится в сообщении.

Субмарина имеет длину почти 115 метров, способна погружаться на глубину более 240 метром и двигаться на скорости более 45 км в час в подводном положении.

Строительство подлодки началось в мае 2014 года.

Командующий подводным флотом США вице-адмирал Дэрил Кодл заявил, что введение USS Vermont на боевую службу отмечает "новую фазу доминирования" Америки в мире с целью сдерживания, защиты и преимущества Соединенных Штатов и союзников на основе установленного международного порядка.

Отметим, что традиционная массовая церемония ввода в эксплуатацию была отменена в связи с карантином, поэтому ВМС перевели корабль на боевую эксплуатацию официальным распоряжением. 

Как уточнили в Пентагоне, официальные торжества при участии спонсоров, экипажа и членов комиссии по введению корабля в эксплуатацию могут быть проведены позже.

Напомним, в октябре прошлого года ВМС США приняли на вооружение ударную атомную субмарину USS Oregon SSN 793, оснащенную 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk. Подлодка способна находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.

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