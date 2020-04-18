Один из влиятельнейших людей Нигерии умер от коронавируса

В пятницу, 17 апреля, от коронавируса умер глава аппарата президента Нигерии Абба Кьяри.

Об этом сообщила администрация президента Нигерии в субботу, пишет Reuters.

Коронавирус у 70-летнего Кьяри диагностировали в марте после официальной поездки в Германию, где он проводил переговоры с представителями Siemens AG.

После возвращения в Нигерию он продолжил встречаться с высокопоставленными чиновниками, не зная о своей болезни.

У Кьяри были другие проблемы со здоровьем, включая сахарный диабет.

Агентство отмечает, что Кьяри, бывший менеджер Объединенного банка Африки, был весьма значимым политиком в Нигерии. По оценкам аналитиков, он имел большое влияние на президента Мохаммаду Бухари, пришедшего к власти в 2015 году. Занимался реформами в сельском хозяйстве, привлечением инвестиций в инфораструктуру и энергетику.

"Кьяри был очень близок к Бухари и, возможно, самым влиятельным человеком в администрации", - цитирует издание аналитика из Teneo Intelligence.

В то же время его смерть может открыть путь для более ориентированных на реформы политиков, таких как вице-президент Йеми Осинбаджо.

По состоянию на середину апреля в Нигерии выявили почти 500 случаев коронавирусной болезни, 17 человек умерли.