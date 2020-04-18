Национальная полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантина в Свято-Троицком соборе Днепра.
Об этом говорится на сайте полиции.
"17 апреля около 19:30 в полицию поступило сообщение о скоплении людей в Свято-Троицком кафедральном соборе на площади Троицкой города Днепра... По данному факту открыли уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)", - сообщили полицейские.
Национальная полиция призывает верующих праздновать Пасху дома и соблюдать карантин.
Свято-Троицкий кафедральный собор относится к Московскому патриархату.
17 апреля аналогичное производство начали львовские полицейские из-за нарушения карантина храмом УГКЦ в Самборе.