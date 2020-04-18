Столкновение было настолько мощным, что автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе, а люди вылетели из машины.

Фото: https://lv.npu.gov.ua

Во Львове в результате столкновения автомобиля с электроопорой погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла в микрорайоне Рясне-1 около 6 утра в субботу.

"Водитель автомобиля Ауди А6 не справился с управлением - автомобиль съехал с проезжей части и столкнулся с опорой линии электропередач", - говорится в сообщении.

Местное издание ZAXID.NET пишет, что столкновение было настолько мощным, что автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе, а двое пассажиров и водитель вылетели из машины.

Фото: https://zaxid.net

В результате ДТП один из пассажиров получил телесные повреждения, от которых скончался. Еще двое пассажиров и водитель с травмами доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее пылевая буря привела к крупному ДТП на трассе Киев - Ковель.