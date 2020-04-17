Огонь в зоне отчужения приблизился на 1,6 км к саркофагу на ЧАЭС, - служба по чрезвычайным ситуациям ЕС

Потушить пожар пока не удалось.

Огонь в Чернобыльской зоне приблизился до 1,6 км от саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Европейского союза в Twitter.

Согласно сообщению, служба по чрезвычайным ситуациям выпустила картографический продукт для отображения пожара в Чернобыльской зоне.

"Основываясь на снимках Sentinel2, он оценивает сожженную площадь в 12 700 га и показывает, что пламя достигло всего 1,6 км от саркофага", - сказано в нем.

К сообщению также прикреплено изображение зоны пожара.

@CopernicusEU provides essential situation awareness to the EU & Member States: @eusatcen as entrusted entity for the Copernicus Support to External Action services (SEA) supports effective EU decision making in CFSP & CSDP! https://t.co/I1PGUUpLXV — EU SatCen (@eusatcen) April 17, 2020

Ранее в ходе селекторного совещания с руководством МВД и ГосЧС президенту Владимиру Зеленскому доложили, что смог над столицей не связан с пожарами в Чернобыльской зоне и не несет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Укргидрометцентр сообщил, что продукты горения от пожара в Чернобыльской зоне не могли попасть в Киев.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля, а потушили его только 14 числа. 16 апреля в результате шквальных порывов ветра и пылевой бури увеличилось количество очагов горения, в некоторых местах тление превратилось в открытый огонь.

Потушить пожар в зоне отчуждения пока не удалось.