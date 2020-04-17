Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Огонь в зоне отчужения приблизился на 1,6 км к саркофагу на ЧАЭС, - служба по чрезвычайным ситуациям ЕС

Потушить пожар пока не удалось.

Огонь в зоне отчужения приблизился на 1,6 км к саркофагу на ЧАЭС, - служба по чрезвычайным ситуациям ЕС
Фото: kv.dsns.gov.ua

Огонь в Чернобыльской зоне приблизился до 1,6 км от саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Европейского союза в Twitter.

Согласно сообщению, служба по чрезвычайным ситуациям выпустила картографический продукт для отображения пожара в Чернобыльской зоне.

"Основываясь на снимках Sentinel2, он оценивает сожженную площадь в 12 700 га и показывает, что пламя достигло всего 1,6 км от саркофага", - сказано в нем.

К сообщению также прикреплено изображение зоны пожара.

Ранее в ходе селекторного совещания с руководством МВД и ГосЧС президенту Владимиру Зеленскому доложили, что смог над столицей не связан с пожарами в Чернобыльской зоне и не несет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Укргидрометцентр сообщил, что продукты горения от пожара в Чернобыльской зоне не могли попасть в Киев.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля, а потушили его только 14 числа. 16 апреля в результате шквальных порывов ветра и пылевой бури увеличилось количество очагов горения, в некоторых местах тление превратилось в открытый огонь.

Потушить пожар в зоне отчуждения пока не удалось.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также