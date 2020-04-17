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В МВД пригрозили привлечь спецназ в случае скопления людей на Пасху

Правоохранители ожидают, что нарушать карантин будут в западных регионах.

В МВД пригрозили привлечь спецназ в случае скопления людей на Пасху
Фото: Макс Требухов

В случае невыполнения условий карантина и большого скопления людей во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, передает hromadske.

По его словам, сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тыс. правоохранителей.

"Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава", - сказал Тандит.

Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.

"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", - отметил советник главы МВД.

Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения", - подчеркнул он.

Кроме этого, советник МВД напомнил, что впереди еще мусульманские праздники, к ним правоохранители также готовятся.

Ранее в МВД рассказали, как нужно освящать пасхальные куличи в условиях карантина, а также пообещали не допустить массового скопления людей возле храмов на Пасху. 

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