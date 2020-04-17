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Прокуратура открыла дело из-за пожаров в Овручском районе, дым от которых накрыл Киев

В Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь домов.

Прокуратура открыла дело из-за пожаров в Овручском районе, дым от которых накрыл Киев
Фото: https://www.dsns.gov.ua/

Коростенская местная прокуратура Житомирской области начала уголовное производство по факту пожаров в Овручском районе, из-за которых загорелись дома и лес.

Досудебное расследование проводится в уголовном производстве по ч. 1 ст. 245 УК Украины, информирует пресс-лужба областной прокуратуры.

"По данным следствия, пожар начался 16 апреля днем от возгорания сухой травы неподалеку с. Рудня. Также очаги возгорания возникли и в других местах, вблизи сел - Острова, Девошин, Журба, Магдин и Личманы Овручского района, уничтожив около 40 домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь перекинулся и на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары крупных лесных массивов в ГП "Словечанский лесхоз АПК", ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство", ГП "Словечанское лесное хозяйство", ГП "Овручское лесное хозяйство".

По состоянию на 17 апреля пожар не локализован.

Сейчас устанавливается окончательное количество пострадавших от пожара частных домов, сумма нанесенного ущерба и площади сгорания лесных насаждений.

Досудебное расследование проводит Овручское отделения полиции ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Ранее Укргидрометцентр сообщил, что задымление в Киеве вызвано пожарами в Житомирской области.

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