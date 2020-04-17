Запах дыма в Киеве не связан с пожарами в Чернобыльской зоне, - МВД

Смог над столицей не несет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Об этом в ходе селекторного совещания президенту Владимиру Зеленскому доложили глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщается на сайте Офиса президента.

"Все, что происходит в Киеве, – это не из-за Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% это надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева", - сказал Аваков.

"Хочу подтвердить, что этот запах дыма в Киеве - он никак не связан с пожарами в Чернобыльской зоне", - добавил Чечеткин. Он также напомнил, что ранее шквальный ветер на Житомирщине повредил сети электропередачи. Утром в регионе было зафиксировано три новых очага пожара.

"К тому же, горят залежи торфа, из-за чего дым и запах горения могут сохраняться несколько дней. Ни один из этих очагов не представляет опасности ни для объекта «Укрытие», ни для хранилища радиационных отходов. Ситуация там контролируется. Да, нам сложно, но мы ищем решение, чтобы это остановить", - отметил глава ГосЧС.

Президент Зеленский настоял на том, чтобы Министерство здравоохранения как можно чаще давало рекомендации для тех, кто находится в зоне, где распространяется дым.

В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ведомство постоянно акцентирует внимание на необходимости избегать длительных прогулок, плотно закрывать окна и двери, включать системы кондиционирования и очистки воздуха, пить несколько литров воды в день, часто делать влажную уборку.

Напомним, киевлян попросили закрыть окна и не выходить на улицу из-за сильной задымленности.

Ранее Укргидрометцентр сообщил, что продукты горения от пожара в Чернобыльской зоне не могли попасть в Киев.